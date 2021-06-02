Діти пільгових категорій з Олександрійщини поїхали на відпочинок до моря

За безкоштовними путівками департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА на оздоровлення у першу зміну в Курортне Об’єднання «Перлина Чорномор’я» (Одеська область) направлено 7 дітей з Олександрійського району (4 дітей з багатодітних сімей з Приютівської громади; 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, з Петрівської громади; 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, з Онуфріївської громади).

В разі стабільної ситуації у зв’язку з епідемією Covid-19 у 2021 році заплановано охопити оздоровленням та відпочинком максимальну кількість дітей району, не менше 50%, в тому числі 72 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.