Діти родини з Кіровоградщини стали героями порносюжетів

Жінка з Кіровоградщини разом зі своїм співмешканцем розбещували неповнолітніх дітей, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на CBN.

Відеосюжети та порнографію за участі 13-річної сестри та 14-річного брата продавали за кордон.

За повідомленням правоохоронних органів, розбещення дітей було налагоджено досить давно, з ними “працювали” у різний час доби – знімали фото та відео.

34-річну жінку та 35-річного чоловіка затримано. Їм загрожує чималий строк.

Постраждалих дітей вилучено та поміщено до центрів соціально-психологічної реабілітації, де їм надається відповідна допомога. Слідчі дії тривають.