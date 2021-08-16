Дія Сіті: яка модель працевлаштування гіг-спеціалістів?

З 14.08.2021 набрав чинності Закон України від 15.07.2021 № 1667-IX “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (далі – Закон). Закон прийнято для стимулювання розвитку цифрової економіки шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій та талановитих спеціалістів.

Законом, серед іншого, введено в національне правове поле поняття гіг-спеціаліста. Таким спеціалістом є фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем. У свою чергу, гіг-контрактом є цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а цей резидент зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для їх виконання/надання, а також соціальні гарантії. Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі. Особливості його укладення та інші питання, пов’язані з контрактом, винагородою, визначаються розділом V Закону.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів. Так, змінами, внесеними до Кодексу законів про працю України, визначено, що його дія (як і в цілому дія законодавства про працю) не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті. Також внесені зміни до Закону України “Про зайнятість населення” щодо регулювання виконання роботи гіг-спеціалістами, які є іноземцями чи особами без громадянства.

Детально з текстом Закону можна ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України.