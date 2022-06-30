Діє новий тариф за послугу вивезення сміття

З поточного місяця (червня) виконкомом Олександрійської міської ради запроваджено новий тариф для комунального підприємства «Житлогосп» на послугу зі збору та вивезення твердих побутових відходів. Відтепер жителі багатоквартирних будинків Олександрійської територіальної громади сплачуватимуть 23,05 гривень на одну людину в місяць (виходячи з вартості 1 м куб., яка становить 147,96 грн з ПДВ).

Як зазначався на засіданні виконкому, збільшення тарифу викликане черговим законодавчим зростанням мінімальної заробітної плати в Україні, а також здорожчанням пально-мастильних матеріалів та інших складових тарифу, який до цього останній раз переглядався і був затверджений у 2018 році.