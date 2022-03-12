Дії при виявленні протиправного підвищення цін

​​📢 До уваги виробників та реалізаторів харчових продуктів!

📍У часи, коли вся країна згуртувалася для протидії військовій агресії, підвищення цін на хліб та інші продукти є неприпустимим.

📍Звертаємо увагу, що ціни на продукти харчування мають залишатися на рівні цін, що були встановлені станом на 23.02.2022.

📍Держпродспоживслужба також просить громадян повідомляти про випадки завищення цін на продукти харчування.

🔎Якщо ви виявили неправомірне підвищення цін, повідомте Держпродспоживслужбу або її територіальні органи. Зробити це можна:

➡️ електронною поштою

🖥 gudpss@kr.consumer.gov.ua

➡️ через чат-бот в Телеграмі

📱 @derzhspozhivsluzhba_bot

➡️ телефоном (безкоштовно)

☎️ 0800500238

‼️У зверненні необхідно чітко зазначити найменування та адресу магазину й назву населеного пункту.