Дії при виявленні протиправного підвищення цін

📢 До уваги виробників та реалізаторів харчових продуктів!
📍У часи, коли вся країна згуртувалася для протидії військовій агресії, підвищення цін на хліб та інші продукти є неприпустимим.
📍Звертаємо увагу, що ціни на продукти харчування мають залишатися на рівні цін, що були встановлені станом на 23.02.2022.
📍Держпродспоживслужба також просить громадян повідомляти про випадки завищення цін на продукти харчування.
🔎Якщо ви виявили неправомірне підвищення цін, повідомте Держпродспоживслужбу або її територіальні органи. Зробити це можна:
➡️ електронною поштою
🖥 gudpss@kr.consumer.gov.ua
➡️ через чат-бот в Телеграмі
📱 @derzhspozhivsluzhba_bot
➡️ телефоном (безкоштовно)
☎️ 0800500238
‼️У зверненні необхідно чітко зазначити найменування та адресу магазину й назву населеного пункту.