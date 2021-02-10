Діючих поліцейських Кіровоградщини запрошують стати поліцейськими офіцерами громад

Діючих поліцейських Кіровоградської області запрошують стати поліцейськими офіцерами громад, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Нацполіції у Кіровоградській області.

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