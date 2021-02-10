Діючих поліцейських Кіровоградщини запрошують стати поліцейськими офіцерами громад

Діючих поліцейських Кіровоградської області запрошують стати поліцейськими офіцерами громад, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Нацполіції у Кіровоградській області.
Якщо ви бажаєте працювати і жити у своїй громаді? Робити її безпечною, комфортною та сучасною ? Приєднуйся до команди!
На тебе чекає:
заробітна плата від 14 000 гривень;
можливість призначення на офіцерську посаду;
службовий автомобіль та приміщення;
повне екіпірування, планшет (отримувати завдання і вести звітність офіцери будуть в електронному вигляді).
Прийом анкет до 14 лютого за посиланням https://otg-officer.police.gov.ua/
Дізнатися більше деталей про набір можна на сайті https://www.npu.gov.ua/ya-tut.html