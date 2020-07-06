Для чого (кого) створювалося ліквідоване управління Олександрійської міської ради?

Олександрійська міська рада ліквідувала одне зі своїх управлінь, повідомляє «Голос Громади».

Рішення ліквідувати управління стратегічного планування Олександрійської міської ради ухвалила її остання чергова сесія. Обгрунтування ліквідації цього підрозділу – «з метою ефективного використання кадрового потенціалу» (так зазначено в преамбулі рішення). Основні завдання та функції управління стратегічного планування було вирішено передати до управління економіки Олександрійської міської ради. Міські депутати дружно, без обговорень і запитань проголосували за цей проект, оскільки мета його мала вигляд цілком резонний і навіть, сказати б, благородний – хіба ж хтось насмілиться суперечити «ефективному використанню» кадрів?

Але чомусь так і кортить заглянути в недалеку історію цього, вже де-юре ліквідованого управління. Виконавчий підрозділ міської ради з такою претензійною назвою «Управління стратегічного планування» було створено також рішенням міськради 16 вересня 2016 р. зі штатом аж у три особи – колишніх працівників управління економіки. Наголосимо: не відділ, не сектор якийсь там, а ціле НОВЕ УПРАВЛІННЯ у складі начальника (працівниця управління економіки, особа вже на той час – пенсійного віку) і двох спеціалістів (обидва – головні) з`явилося тоді у структурі виконавчих органів міської влади.

Навряд чи олександрійська громада відчула тоді на собі якийсь результат від появи цієї нової чиновницької структури, та як би там не було, але управління безбідно існувало собі без малого чотири роки, отримуючи відповідні посадовим статусам зарплати (звісно ж, не рядових працівників управління економіки, а оклади начальника управління і головних «спеців»)… І от тепер прийшов час, керівниця «стратегічного управління» звільнилася з посади і управління ліквідовується, його функції передаються назад, в управління економіки. А що, власне, стряслося? Управління не виправдало покладених на нього «високих стратегічних сподівань», чи «стратегію планування» воно обрало десь не того напрямку? Про це історія замовчує. Де тепер стануть «ефективно використовувати» двох головних спеціалістів вже колишнього неефективного управління – також невідомо. Відомо лише, що на чотирирічне існування цього «дутого» управління пішла енна кількість сотень тисяч додаткових гривень…

Поглянемо тепер, які ж функції передаються з ліквідованого управління, що 4 роки тому «вилупилося з яйця» управління економіки, назад – в це ж саме управління економіки:

«- розробка проектів, програм та формування пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку громади відповідно до Стратегії Сталого Розвитку м. Олександрії до 2030 року;

– забезпечення координації роботи виконавчих органів міської ради з питань стратегічного планування розвитку міста;

– надання методичної допомоги виконавчим органам міської ради з питань виконання основних цілей та завдань Стратегії Сталого Розвитку м. Олександрії до 2030 року;

– проведення моніторингу виконання заходів та програм, які затверджені Стратегією Сталого Розвитку м. Олександрії до 2030 року, моніторинг та аналіз їх ефективності;

– розробка програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії;

– контроль та організація виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області по м. Олександрії».

…Чомусь з`являється крамольна думка, що зникнення у небуття такого управління з трьох посадовців олександрійська громада переживе абсолютно безболісно (так само, як і свого часу поява даного підрозділу не зробила помітно щасливішою олександрійську спільноту). Тоді виникають інші, ще крамольніші думки: а навіщо взагалі було чотири роки тому городити цей «город» на чолі з начальницею-пенсіонеркою? Може, управління створювалося спеціально «під чиюсь особу», як це іноді у нас трапляється? Може, комусь пенсійного стажу до певного статусу не вистачало? Чи пенсія «світила» комусь не така, як хотілося? Але про ці делікатні деталі рішення сесії щодо ліквідації «стратегічного управління» мовчить. Так само, як це замовчує і коротка та непомітна історія підрозділу з гучною назвою…