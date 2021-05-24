Для дітей Приютівської громади провели благодійний розважальний захід

У рамках акції “Здорові немовлята”, яку проводить Всеукраїнський благодійний фонд “Серце до серця” для дітей Приютівської об`єднаної територіальної громади провели розважальний захід.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Акція направлена на збір коштів для хворих дітей, закупівлю медичного обладнання для дитячих лікарень тощо. Приютівська громада не лишається осторонь та сприяє збору коштів у рамках благодійної акції “Від серця до серця”.

Тож, для дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, організували різноманітні конкурси, розваги, влаштували «Шоу мильних бульбашок». Приємним сюрпризом для дітей було отримання по закінченню свята подарунків.