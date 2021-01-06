Для лікарень Кіровоградщини надійшла основна частина партії концентраторів

Днями, на Кіровоградщину прибула основна частина партії кисневих концентраторів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

На сьогодні регіональний Центр громадського здоров’я отримав 360 кисневих концентраторів, що були придбані коштом державного й обласного бюджетів.

Ще близько сотні Кіровоградщина отримає трохи згодом й будуть розподілені між госпітальними базами, районними лікарнями, що не законтрактовані для лікування коронавірусу.

«Ще 123 штуки передаємо в Кропивницьку ЦРЛ і таким чином стовідсотково забезпечуємо у ній «ковідні» ліжка киснем. Також покриваємо потребу Маловисківської та Добровеличківської госпітальних баз. Частину передаємо у міські лікарні Кропивницького й Олександрії та по кілька штук – у районні, які не спеціалізуються на лікуванні коронавірусу, але потребують підсилення обладнанням», – йдеться у повідомленні.