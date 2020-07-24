Для мешканців Кіровоградщини, й не тільки, спрощено підтвердження водійського стажу

Відтепер підтвердити навички керування стало простіше. Адже перелік необхідних документів розширено. Сьогодні, 17 липня, набрав чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408. Він затверджує одразу дві нові Інструкції:

«Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення;

«Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї», яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

Основні нововведення:

при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування — до трьох місяців;

підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;

у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;

іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;

тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику — не менше 10 хв, на дорозі — не менше 20 хв, а загалом — не більше години;

можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);

фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;

результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити;

встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо);

можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена. І поновлення її у разі надання нової медичної довідки, якщо придатність до керування відновлена.

Нагадуємо, що на сайті Головного сервісного центру МВС можна ознайомитись із маршрутами для удосконалення навичок керування транспортними засобами, а також перевірити свої знання ПДР на онлайн-тренажері.

Щодо отримання чи обміну посвідчення водія звертайтеся за телефоном контакт-центру: (044) 290–19–88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Наші новини — на сайті hsc.gov.ua.