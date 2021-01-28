Для мешканців Кіровоградщини зафіксували нижчу ціну за газ

У лютому для жителів Кіровоградщини ГК «Нафтогаз» встановила нижчу ціну на газ, ніж анонсувалося раніше. Інформує “Голос Громади” посилаючись на повідомлення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

Відтак, ціна на газ для побутових споживачів становитиме 6,86 гривні за кубометр із ПДВ, без вартості розподілу.

У січні тариф на газ для жителів Кіровоградщини становить 7,22 гривні без урахування сплати за розподіл.

До цього уряд визначив максимально граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр до 31 березня.