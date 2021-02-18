Для мешканців Олександрії працює безкоштовна “гаряча лінія” у місцевому ЦНАПі

Днями в Олександрійському Центрі надання адміністративних послуг запрацювала безкоштовна «гаряча» лінія, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Зателефонувавши на номер “гарячої лінії” можна отримати консультацію з питань отримання адмінпослуг.

Нова «гаряча» лінія 0-800-404-445 працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 години; у п’ятницю – з 8:00 до 15:30 години.

Також у ЦНАПі продовжують функціонувати номери телефонів (05235) 7-12-51 та (068) 27-857-27.