Для мешканців Олександрії запустили “ГАРЯЧУ ЛІНІЮ” міської ради

Олександрійська міська рада запустила роботу «гарячої лінії». Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко сьогодні, 28 січня.

– Ми багато отримуємо звернень від громадян через різні канали комунікацій, втім хочемо реагувати на виклики ще оперативніше. Досвід інших міст показує, що «гарячі лінії» ефективні, до того ж, у такому форматі я успішно працював, коли був головою облдержадміністрації, – наголосив Сергій Кузьменко.

Номер телефону – (0800) 751-911.

Як працює гаряча лінія? Оператор приймає звернення, опрацьовує його і скеровує на виконання в міські служби. Звертатись можна з будь-яких питань, що стосуються життєдіяльності міста. Можна не тільки поскаржитися або отримати інформацію, а й подякувати працівникам за роботу.

– «Гаряча лінія» міської ради дасть можливість оперативніше реагувати на виклики, а мені та моїм заступникам – постійно тримати руку на пульсі ситуації в громаді, – додав Сергій Кузьменко.

Графік роботи – з 8:00 до 17:00 у будні. У позаробочий час екстрені дзвінки перенаправлятимуться на екстрені служби.