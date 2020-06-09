Для навчальних закладів Приютівської громади придбали сучасну комп’ютерну техніку на понад 270 000 гривень

Учнів шкіл Приютівської ОТГ забезпечили новим сучасним обладнанням для належного проведення навчально-освітнього процесу.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської об’єднаної територіальної громади.

Навчальні заклади громади отримали: 5 планшетних комп’ютерів, 5 потужних ноутбуків, 5 персональних комп’ютерів та 13 багатофункціональних пристроїв для друку.

Техніку було придбано коштом залишку освітньої субвенції, що утворилась на кінець 2019 року, на суму 276 тисяч гривень.