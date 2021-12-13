Для охочих вакцинуватися. Перелік наявної вакцини в Олександрії

За минулий тиждень у пункті масової вакцинації населення на базі ПК «Світлопільський» вакцинувалося 2692 людини, із них 1271 щепилися першою дозою, 1421 – пройшли ревакцинацію. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду.

Найчастіше мешканці міста для щеплення обирають вакцину Pfizer (щепилося 1 530 осіб), CoronaVac займає другу позицію у рейтингу (1 015 людей), вакциною AstraZeneca обирають рідше (імунізувалося 147 жителі).

Станом на понеділок, 13 грудня, у пункті масової вакцинації населення залишок вакцин становить:

Pfizer – 2184 дози;

CoronaVac – 903 дози;

AstraZeneca – 150 доз.