Для розгляду питання тарифів призначено позачергову сесію

Стало відомо, якого числа в Олександрії проведуть позачергову сесію, стосовно питання звернення депутатів до верхівки влади, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційну сторінку міського голови Сергія Кузьменка.
“Позачергова сесія Олександрійської міської ради відбудеться 27 січня.
Єдине питання – звернення депутатів до Президента, Верховної ради України та Кабінету Міністрів щодо неприпустимості зростання цін на електроенергію, природний газ та інших житлово-комунальних тарифів.
Підписане розпорядження буде оприлюднене сьогодні на офіційному сайті міськради” – йдеться у тексті повідомлення.