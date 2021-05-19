Для школярів Олександрійщини проводять профілактичні заходи щодо безпеки дорожнього руху

Триває тиждень безпеки дорожнього руху й офіцери громади та працівники поліції для школярів 3-8 класів проводять цікаві, ознайомчі, профілактичні бесіди, аби вберегти дитячого травматизму на дорогах Олександрійщини. Повідомляє “Голос Громади”.

Дітям роз’яснюють правила дорожнього руху, обговорюють проблеми безпеки дітей на дорозі, демонструють, як слід вчинити в тій чи іншій ситуації тощо.

Крім того, учні мають можливість ознайомитись зі службовим транспортом поліцейських та засобами екіпірування.

Днями подібні заходи провели в НВК «Звенигородській ЗНЗ І- ІІІ ступенів – ДНЗ» та комунальному закладі “Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради”.

Тиждень безпеки дорожнього руху триває.