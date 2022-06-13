Для “спортиків” Олександрії проводять онлайн-конкурс

В Олександрії стартував онлайн-конкурс «Мамо, тато, я – спортивна сім’я!», що триватиме до 23 червня включно, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду.

“Участь у конкурсі можуть взяти родини з двох і більше людей, які проживають на території Олександрійської громади.

Учасникам конкурсу необхідно записати невелике відео виконання фізичних вправ або іншої рухової активності з використанням Олімпійської символіки або атрибутики. До таких зараховують: прапор (кільця), гімн, клятва, гасло, медалі, вогонь, лаврова гілка, талісмани, емблема.

Після цього відео або презентацію (до 1 хвилини) треба розмістити на сторінці групи «Мама, тато, я – Олімпійська сім’я!» у фейсбуці. Також вказати прізвище родини під роликом. Посилання: https://www.facebook.com/groups/372667544847038 .