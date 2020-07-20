Для Центральної міської лікарні м.Олександрії придбають нове медичне обладнання

У Кіровоградській області сім лікарень отримають нове медичне обладнання, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської облради.

З фонду боротьби з коронавірусом Міністерству охорони здоров’я виділили 5,3 мільярда гривень для закупівлі обладнання приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. Відтак, лікарні області, що надаватимуть вторинну та третинну медичну допомогу населенню отримають 207 мільйонів гривень.

До переліку потреб опорних лікарень в устаткуванні за кошти державного бюджету ввійшли:

Кропивницька міська лікарня швидкої медичної допомоги

Центральна міська лікарня в Олександрії

Світловодська центральна районна лікарня

Гайворонська центральна районна лікарня

Кіровоградська обласна лікарня

Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка

Добровеличківська центральна районна лікарня.