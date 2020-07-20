Для Центральної міської лікарні м.Олександрії придбають нове медичне обладнання

У Кіровоградській області сім лікарень отримають нове медичне обладнання, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської облради.
З фонду боротьби з коронавірусом Міністерству охорони здоров’я виділили 5,3 мільярда гривень для закупівлі обладнання приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. Відтак, лікарні області, що надаватимуть вторинну та третинну медичну допомогу населенню отримають 207 мільйонів гривень.
До переліку потреб опорних лікарень в устаткуванні за кошти державного бюджету ввійшли:
Кропивницька міська лікарня швидкої медичної допомоги
Центральна міська лікарня в Олександрії
Світловодська центральна районна лікарня
Гайворонська центральна районна лікарня
Кіровоградська обласна лікарня
Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка
Добровеличківська центральна районна лікарня.