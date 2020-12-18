Для українців змінена ставка ПДВ з окремих видів агропродукції

Верховна Рада внесла зміни до законопроєкту до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій постачання окремих видів сільськогосподарської продукції #3656. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Агроновин.

З метою підтримки сільськогосподарського товаровиробництва запроваджено знижену ставку податку у розмірі 14%.

До товарних груп відносяться:

• велика рогата худоба, жива;

• свині, живі;

• пшениця;

• жито;

• ячмінь;

• овес;

• кукурудза;

• соєві боби;

• насіння льону;

• насіння свиріпи та ріпаку, насіння соняшнику;

• насіння та плоди інших олійних культур;

• цукрові буряки крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 цього Кодексу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього закону.