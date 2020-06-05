Для вболівальників ФК «Олександрія» запустили акцію на підтримку команди

ФК «Олександрія» запустили акцію на підтримку команди, його учасником може стати кожен вболівальник «Олександрії» не залежно від віку, статі та місця проживання, повідомляє «Голос Громади».

Щоб взяти в ньому участь потрібно зняти відео зі словами підтримки тривалістю 15 секунд або намалювати плакат/малюнок з елементом підтримки клубу, скинути лінк на електронну адресу fcalexmedia@gmail.com.

Крайній день відправки відео – середа, 10 червня, до 16.00.

Намальовані малюнки можна принести до Будинку футболу з понеділка по п’ятницю, 12 червня включно з 9 до 17 годин, та залишити у чергового охоронця, вказавши Ім’я, Прізвище та номер телефону.

Нарізка з відео буде показана на табло стадіону перед початком матчу «Олександрія» — «Десна», 14 червня, о 19.30.

«Шановні вболівальники! Пропонуємо Вам приєднатися до акції, яка направлена на підтримку команди. На жаль, через карантинні заходи, матчі відбуваються без глядачів, але футболістам необхідна ваша підтримка» – йдеться на сайті ФК «Олександрія».