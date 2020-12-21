Для вихованців освітніх закладів Олександрії проводять аматорські онлайн-конкурси

За підтримки міського голови Сергія Кузьменка та депутатського корпусу міської ради в Олександрії запровадили аматорські конкурси. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійська міська рада.

Вже провели онлайн-конкурс відеопривітань «Калейдоскоп новорічних вітань». Ролик мав тривати не більше 3-5 хвилин, які містять новорічні та різдвяні привітання у будь-якому форматі. Переможців транслюють на екранах місцевого кінотеатру «Жовтень».

Триває ще один конкурс «Альтернативна ялинка». Потрібно зробити з природних та декоративних матеріалів ялинку висотою близько 2 метрів. Далі таке деревце візьме участь у новорічній виставці-ярмарку альтернативних красунь 24 грудня з 14.00 до 18.00 в ПК «Світлопільський».

Участь у заходах беруть учні та вихованці навчальних закладів Олександрії. Проведення конкурсів організовано з урахуванням встановлених карантинних обмежень.