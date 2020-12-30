Для визначених категорій дітей в Олександрії повторно покажуть виставу «Лускунчик»

Днями в Олександрії частина дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, вже побачили благодійну виставу «Лускунчика», яку презентував Кропивницький академічний український музично-драматичний театр.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Багато вражень, захвату та чудових відгуків було від діток та батьків після перегляду “Лускунчика”.

Днями, під час проведення останнього засідання виконкому, було прийнято рішення провести ще 2 сеанси показу благодійної вистави “Лускунчик”.

Два святкових заходи під однією назвою 4 січня у приміщені міського палацу культури об 11.00 та 14.00. Під час лицедійства будуть дотримуватися всіх карантинних вимог, що запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Квитки розподілять між дітьми медичних працівників, учасників АТО/ООС та членів організації УТОСу, а також між дітьми інших пільгових категорій.

Ця подія для олександрійських дітей стала можливою завдяки особистій домовленості міського голови Сергія Кузьменка з колективом театру.