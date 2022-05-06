Дні Перемоги і примирення 8 та 9 травня зустрічають 7 олександріців-учасників бойових дій ІІ Світової. Пам`ятні заходи у громаді в умовах воєнного стану пройдуть без мітингів.

6 травня відбулося засідання круглого столу за участі керівників ветеранських організацій Олександрійської громади, директора територіального центру, начальників управлінь охорони здоров`я, соціального захисту населення, культури і туризму, представників інших підрозділів виконавчих органів міської ради. Вів зустріч міський голова Сергій Кузьменко. Її учасники обговорили план заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також питання соціального забезпечення ветеранів та учасників бойових дій Другої світової.

Передусім міський голова зазначив, що 8-9 травня, у дні вшанування пам’яті загиблих і покладання квітів до братських могил відбудеться без мітингів та масових заходів, оскільки ці важливі як для ветеранів, так і всіх українців, дати відбуваються під час війни, розв`язаної проти України. А тому в умовах воєнного стану необхідно виконувати визначені законом заходи безпеки. Наступне, до чого закликав олександрійців Сергій Кузьменко, під час відзначення знаменних дат бути свідомими та не використовувати заборонені законодавством України атрибути на зразок так званих герогіївських стрічок та подібну символіку, що є «сакральними» для країни-агресора.

Голови ветеранських організацій, у свою чергу, подякували владі за культурно-освітні заходи, план яких був затверджений раніше і які зараз проходять у міських закладах. Вони відзначили спільну роботу, яка була проведена напередодні з наведення ладу на братських могилах загиблих бійців ІІ Світової та меморіальних місцях (на території міста і його селищ таких місць налічується понад 20). Була висловлена також пропозиція організувати охорону цих місць на період зазначених заходів з метою запобігання можливим проявам вандалізму чи провокацій.

Як поінформувала присутніх заступниця міського голови Ірина Чемерис, на сьогодні в Олександрійській громаді проживають лише 7 безпосередніх учасників бойових дій Другої світової війни. (Нагадаємо, ще рік тому їх було 11).

Керівники відповідних структурних підрозділів, у свою чергу, доповіли, що незважаючи на важкі часи, держава та міська влада продовжують виділяти кошти на підтримку ветеранів. Так, про їх медичне обслуговування розповіла начальник управління охорони здоров’я Тамара Сакара. За її повідомленням, міська влада направляє кошти на лікування людей пільгових категорій році виділено понад 2 мільйони гривень, основна частина яких спрямована на зубопротезування.

Начальник управління соціального захисту населення Олена Назаренко поінформувала, що ветеранам війни продовжують надаватись пільги, виплачуються компенсації та допомоги, гарантовані на державному рівні.

У свою чергу, директор територіального центру Олена Грінчак доповіла, що на сьогодні працівники терцентру обслуговують вдома 34 підопічних, що мають статус ветерана війни. За підтримки міської ради, підприємств та підприємців ветеранам буде надана грошова допомога, а 7 ветеранам у рамках акції «Зірка пам’яті» вручать продуктові набори.

Учасники круглого столу висловили вдячність ветеранам, які захищали Україну і все цивілізоване людство у ІІ Світовій війні та відбудовували нашу державу після її закінчення.