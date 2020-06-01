«Дніпро-Кіровоград» почав власне виготовлення реагенту для знезараження води

ОКВП «Дніпро – Кіровоград» почало власне приготування та дозування гіпохлориту натрію (реагенту, яким очищують воду в процесі підготовки), повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

На насосній станції «Зона-1», де відбувається знезараження води для майже дев’яноста відсотків жителів Кропивницького, запустили міні-завод з виробництва гіпохлориту натрію.

Сировиною для нього є звичайна сіль. Її додають у попередньо підготовлену воду певної температури. Сіль розчиняється у воді, після чого через неї пропускають електричну напругу. В результаті хімічної реакції утворюється гіпохлорит натрію, який надходить у спеціальні резервуари для зберігання, та водень, який вивільняється в атмосферу без жодної для неї шкоди.

Виробництво ніякої небезпеки людям та довкіллю не несе. Наразі триває монтаж та налаштування ще двох таких електролізних установок – в Олександрії та Знам’янці. Вони запустяться протягом червня.