Днями абітурієнти Кіровоградщини спробують свої сили у пробному ЗНО

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Вже за декілька днів на Кіровоградщині проведуть пробне незалежне оцінювання, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на МОН.

Незалежно від рівня епідситуації в області пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, однак, через карантин, учасники тестування перевірять свої знання лише з одного предмету.

Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

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Результати пробного ЗНО оприлюднять 16 квітня на інформаційних сторінках учасників.

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