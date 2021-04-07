Днями абітурієнти Кіровоградщини спробують свої сили у пробному ЗНО

Вже за декілька днів на Кіровоградщині проведуть пробне незалежне оцінювання, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на МОН.

Незалежно від рівня епідситуації в області пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, однак, через карантин, учасники тестування перевірять свої знання лише з одного предмету.

Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Результати пробного ЗНО оприлюднять 16 квітня на інформаційних сторінках учасників.