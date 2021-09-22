Днями педагоги Олександрії отримають премію до Дня вчителя

Про це повідомив міський голова Олександрії на своїй сторінці у Фейсбук, інформує “Голос Громади”.

“Виконуємо обіцянку, яку давали вчителям.

Сьогодні підписав розпорядження про те, щоб вперше олександрійські педагоги отримали щорічну грошову винагороду в розмірі 100% від посадового окладу! Це подяка вчителям за сумлінну працю та знання наших дітей!

Виплати надійдуть до кінця цього тижня. А вже наступного – 3 жовтня, у День педагогічного працівника, – не забудьте сказати добре слово тим, кому вдячні за науку!” – йдеться у повідомленні.