Днями в Олександрії роздаватимуть продуктові набори лише за цим номером талона

8 липня відбудеться чергова видача продуктових наборів від World Central Kitchen, про це йдеться на сайті міської ради Олександрії, інформує “Голос Громади”.

“Увага! Видача продуктових наборів від міжнародної організації World Central Kitchen відбудеться 8 липня. Локація незмінна – проспект Соборний, 134. Початок о 15.00. Триватиме до 17.00.

Уважно перегляньте талони! Отримають продуктові набори ті люди з-поміж вимушених переселенців, талон яких під № 2. Переселенці, які мали талони з номером 1, отримали продуктові набори минулої п’ятниці, 1 липня.

Переселенці, які проживають в селах Олександрійської громади отримають свої продуктові набори на місцях. Мова йде про Марто-Іванівський, Головківський, Ізмайлівський старостинські округи. Забезпечать видачу старости.