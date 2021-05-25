Днями в Олександрії увімкнуть електросирени

На території Кіровоградської області й Олександрії зокрема, перевірятимуть систему централізованого оповіщення. Інформує «Голос Громади» посилаючись на повідомлення начальника управління з питань цивільного захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації Володимира Сліпченка.

Увімкнення сирен відбудеться з метою технічної перевірки автоматизованої територіальної системи центрального оповіщення.

Включення електросирен заплановане на 28 травня з 9:00 до 9:15 години. Тож, просимо зберігати спокій під час звучання електросирен.