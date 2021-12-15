Днями в Олександрії запрацює ярмарок альтернативних ялинок, новорічних іграшок та майстер-класів

Учні навчальних закладів Олександрійської громади готуються до вже другої передноворічної вистави-ярмарку «Альтернативна ялинка».

На огляд і продаж буде виставлено чимало власноруч зроблених новорічних дерев, зроблених на різний смак та вибір. Крім того, тематичний ярмарок доповнять імбирне печиво, новорічні саморобні іграшки та майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас.

Початок феєричного ярмарку о 14.00 в Палаці урочистих подій за адресою: проспект Соборний, 48. Триватиме він до 24 грудня. Тож всі охочі можуть не лише переглянути виставку, але й придбати для себе чи на подарунок оригінальні новорічні прикраси, солодощі та альтернативну красуню.