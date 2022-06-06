До 20 000 грн можуть отримати ветерани та їхні сімʼї для ведення власної справи

Український ветеранський фонд запустив проєкт з мікрофінансування бізнесу. Ветерани та члени їхніх сімей, які стали після 24.02.2022 року внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і мають підтвердження цього статусу, зможуть отримати грошове відшкодування на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи.

Для того, щоб отримати одноразову фінансову підтримку, потрібно:

зібрати необхідні документи (паспорт, довідку ВПО, виписка чи витяг з ЄДР про статус ФОП чи самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни, чеки на покупку після 24.02.22 для роботи бізнесу відповідно до КВЕД);

надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті в розділі мікрофінансування бізнесу – https://veteranfund.com.ua/.

Апліканти після заповнення заявки і завантаження всього пакету документів разом із чеками на покупку мають можливість отримати відшкодування на суму до 20 000 гривень включно.