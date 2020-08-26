До Дня Державного Прапору в одній з громад Олександрійщини влаштували виставку прапорів

У святкові Дні Незалежності на Державного Прапору України у Новопразькій ОТГ для мешканців та гостей громади влаштували виставку-інсталяцію бойових прапорів, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт об’єднаної територіальної громади.

Експонати виставки — привезені із зони бойових дій на Сході України. Колекцію прапорів зібрала герой України Яна Червона, яка загинула, захищаючи Україну.

Кожен прапор на виставці мав свою історію. На них залишили свої підписи, побажання та малюнки учасники АТО. На одному із них — підписи бійців, що воювали під Дебальцевим. Усі вони загинули. А на іншому — підписи воїнів, яким пощастило вижити у кривавій війні.