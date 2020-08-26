До Дня Державного Прапору в одній з громад Олександрійщини влаштували виставку прапорів

У святкові Дні Незалежності на Державного Прапору України у Новопразькій ОТГ для мешканців та гостей громади влаштували виставку-інсталяцію бойових прапорів, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт об’єднаної територіальної громади.
Експонати виставки — привезені із зони бойових дій на Сході України. Колекцію прапорів зібрала герой України Яна Червона, яка загинула, захищаючи Україну.
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Кожен прапор на виставці мав свою історію. На них залишили свої підписи, побажання та малюнки учасники АТО. На одному із них — підписи бійців, що воювали під Дебальцевим. Усі вони загинули. А на іншому — підписи воїнів, яким пощастило вижити у кривавій війні.