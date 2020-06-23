До Дня Конституції у Приютівській ОТГ приурочили фотоконкурс гарних місць рідного краю

Мешканців Приютівської об’єднаної територіальної громади запрошують залучитися до фотоконкурсу, який присвятили до відзначення Дня Конституції України.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку КУ «Центр культури і дозвілля» Приютівської селищної ради у Фейсбук.

Для участі у фотоконкурсі «Неймовірна краса рідного краю» слід надсилати в групу КУ «Центр культури і дозвілля» фотографії гарних, мальовничих місць громади під хештегом #Неймовірна_краса_рідного_краю та обов’язковим підписом світлини (наприклад:

Дорога біля селища Приютівка #Неймовірна_краса_рідного_краю)

Перше, друге та третє місце буде обрано за кількістю лайків.

Фото приймаються до 28.06 включно до 20:00.