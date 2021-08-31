До Дня вчителя педагогічним працівникам навчальних закладів Олександрії нарахують 100% премії. Про це йшлося сьогодні під час сесії Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

За словами міського голови Сергія Кузьменка, у літній період педагогам були виплачені відпускні та оздоровчі, а до Дня вчителя (3 жовтня) нарахують премію 100% від посадового окладу.

Такі винагороди олександрійським вчителям нарахують вперше. До цього, щорічна премія коливалась в межах 30-50% від посадового окладу педагога.