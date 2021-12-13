До Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії в Олександрії проведуть тематичні  заходи

Завтра, 14 грудня, з нагоди відзначення Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Олександрії відбудуться заходи присвячені Чорнобильській катастрофі та подвигу ліквідаторів. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

14 грудня о 10:00 годині біля меморіалу ліквідаторам на площі Героїв Чорнобиля відбудеться літературно-музична композиція «І пам’ять згадкою торкає…» та нагородження ліквідаторів.

Поряд з цим, освітні заклади та бібліотеки проводять для учнівської молоді тематичні уроки, години-реквієми тощо.