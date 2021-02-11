До Дня закоханих у Палаці урочистих подій діє яскрава фотозона для олександрійців

Олександрійський Палац урочистих подій є місцем для відзначення важливих дат і подій, а також осередком культурного дозвілля жителів. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Палац урочистих подій є організатором проведення державної реєстрації шлюбу. Парам, які бажають одружитися саме 14 лютого, треба звернутися до Палацу урочистих подій за адресою пр. Соборний, 50 не пізніше 12 лютого та подати документи для реєстрації шлюбу.

Проект Мінюсту під назвою «Кохання поза часом», який передбачав прийом відповідних заяв та проведення державної реєстрації шлюбу 14 лютого до опівночі, цього року буде діяти лише в обласних відділах державної реєстрації актів цивільного стану управлінь юстиції.

До Дня закоханих у Палаці урочистих подій діє яскрава фотозона, де бажаючі зможуть зробити святкові знімки. Зокрема, 14 лютого з 10:00 до 13:30 години у закладі працюватиме професійний фотограф.