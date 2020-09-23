До місцевих виборів випустили доступний освітній серіал для пересічного громадянина – «Виборець»

Новий освітній серіал за підтримки Міністерства цифрової трансформації запустили до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, повідомляє «Голос Громади».

У серіалі, що складається з 10 серій, виборцям простою мовою пояснюють все, що потрібно знати про місцеві вибори 2020 року: нові правила, що таке відкриті списки, навіщо бюлетеню контрольний талон, як дізнатися інформацію про кандидатів, як перевірити свою наявність у списках, чи можна проголосувати достроково та чого не слід робити під час голосування.

Серіал вже доступний на платформі Дія.Цифрова освіта. Ведучою серіалу стала співачка Оля Цибульська.

Щоб переглянути всі серії та в кінці отримати сертифікат, користувачеві пропонують авторизуватися в системі. Для цього потрібно ввести свій номер телефону, на який прийде код підтвердження.

Після кожної серії виборцю пропонують пройти тестування, яке складається з кількох запитань. Наприклад: «Кого ми обиратимемо в жовтні?», «Якщо в міській громаді 80 тисяч виборців, за якою системою обирається місцевий голова?» та інші.

5 вересня офіційно стартувала виборча кампанія в рамках місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.