Олександрійські лікувальні заклади одержали велику партію медичного обладнання для боротьби з коронавірусом, повідомляє «Голос Громади».

37 кисневих концентраторів отримав 14 травня центр первинної медико-санітарної допомоги міста. Апарати закуплені за цільові кошти державного бюджету, що призначені для ліквідації надзвичайної ситуації, викликаної пандемією COVID-19 в Україні.

Як пояснив представникам місцевих ЗМІ головний лікар Олександрійського міського ЦПМСД Сергій Дьячук, це обладнання стане в пригоді для лікування хворих на коронавірус , котрі проходять санацію вдома і потребують інтенсивної кисневої підтримки при ускладненні дихання, спричиненого пневмонією з синдромом коронавірусу. Обладнання виготовлене в Китайській народній республіці компанією MICITECH (oxygen concentrator), вартість одного концентратора – 36 тис. 900 гривень. Наразі Олександрія отримала 52 таких апарати, з них 37 – міська поліклініка (ЦПМСД), решта 15 – центр «первинки» Олександрійського району. За словами С.Дьячука, на даний момент персонал поліклініки очікує детального офіційного роз`яснення щодо відповідальності сторін за використання концентраторів, порядку їхнього застосування тощо.