До Олександрії приїде відома своєю скандальністю у світі вистава «Ladies`s Night»

Сучасну виставу везуть кропивничани, яка була показана на сцені театру ім. Марка Кропивницького 15 разів при повних залах! При чому жінок була переважна більшість!!!

Великобританія, крихітне провінційне містечко. Шестеро безробітних друзів марно намагаються знайти роботу. У кожного є сім’я, а роботи немає: закрився єдиний роботодавець міста, металургійний комбінат. Героям на очі потрапляє оголошення в газеті: за вхід в бар, де показують чоловічий стриптиз, дами платять по двісті доларів. Божевільна ідея приходить раптово: самим організувати групу стриптизерів, яка буде доводити до шаленства жіночу аудиторію нічних клубів. Герої вирішуються на цю авантюру, і йдуть назустріч успіху через численні перепони: пошук приміщення і костюмів, репетиції, приведення себе в більш-менш пристойну фізичну форму, психологічні зриви і нерозуміння оточуючих. Все навколо буде проти них. Але в підсумку «гидкі каченята», на очах у здивованої публіки, перетворяться на справжніх героїв свого міста.

У підсумку: чоловіки – в шоці, жінки – в захваті! Перші ряди – самі круті!

У виставі використовуються елементи еротики, тому звичайно вона має вікові обмеження.

Ціна квитка від 110 до 210 грн.

Квитки в продажу в касі “KARABAS”.