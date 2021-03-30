До Олександрії завітала делегація з області й перевірила завершення будівництва приймального відділення міської лікарні

Днями, у рамках робочого візиту до Олександрії приїздив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко та голова облради Сергій Шульга, які відвідали будівництво нового приймального відділення Центральної міської лікарні. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міськраду.

Разом з міським головою Сергієм Кузьменком керівники області оглянули будівлю, якість і хід будівельних робіт як ззовні, так і в приміщеннях, які перебувають на завершальному етапі. Наразі здійснюються малярно-штукатурні та оздоблювальні роботи.

Реконструкція приймального відділення проводиться у рамках державної програми «Велике будівництво» коштом фінансування з бюджетів різних рівнів.

Приймати відвідувачів планують уже в кінці наступного місяця. новозбудоване приймальне відділення планується до кінця квітня.