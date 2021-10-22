До Олександрії збираються «Антитіла»

В Олександрії пройде концерт відомого гурту «Антитіла», повідомляє «Голос Громади».

Зі своєю концертною програмою під назвою «HELLО» колектив «Антитіла» виступить у приміщенні Палацу культури «Світлопільський» у неділю, 24 жовтня, початок виступу о 17-й годині. Адміністрацію ТОВ «АНТИТІЛА КОНЦЕРТ» Олександрійський виконком, який надав дозвіл на проведення концерту, зобов`язав дотримуватися усіх нормативних вимог з протидії поширенню коронавірусної хвороби та умови заповнення глядацького залу не більше 50%.

Довідка: «Антитіла́» — один з найвідоміших українських гуртів. Він виник у 2007 році. Фронтменом гурту є Тарас Тополя. До нинішнього складу входять також Сергій Вусик (клавішні), Михайло Чирко (бас-гітара), Дмитро Жолудь (гітара), Дмитро Водовозов (ударні). Репертуар «Антитіл» переважно складається з пісень українською. Жанр визначений, як поп-рок, альтернативний рок, інді-рок.