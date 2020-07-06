До пляжних атракціонів «на розрізі» можуть додатися нові

Місцевий підприємець побажав встановити на міському пляжі нові розважальні споруди. Міська влада йому поки що відмовила, повідомляє «Голос Громади».

Клопотання підприємця з с.Олександрівки Олександрійського району розглядалося на останньому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради. Заявник планував встановити на комунальному пляжі водойми, що на місці колишнього вугільного розрізу «Байдаківський», дитячий батут та спортивний турнік.

Члени виконкому вирішили тимчасово відмовити підприємцю і дозволити йому реалізувати свій задум лише за умови, якщо він протягом поточного тижня перереєструється, як суб`єкт підприємництва, з Олександрійського району до м.Олександрії. Також за вимогами техніки безпеки, його споруди повинні мати відповідні сертифікати якості.