До Приютівської громади завітали керівники з району

Сьогодні з ознайомчим візитом до ЦНАПу, розташованого у Приютівській громаді, завітали голова Олександрійської РДА Ольга Коріненко та голова Олександрійської районної ради Сергій Ракута. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу громади.

Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев повідав про спектр послуг, що надаватимуться населенню громади (а їх понад 180!) та ознайомив з принципами роботи установи.

Цього ж дня, керівники району завітали до Войнівки, де ознайомились з новим приміщенням для занять учнів з особливими освітніми потребами на базі Войнівського закладу загальної середньої освіти I-III ст., що є опорним закладом з інклюзивної освіти в громаді.