До уваги абітурієнтів Олександрійщини! Днями стартує реєстрація на ЗНО-2021

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Про це повідомляє МОН, інформує “Голос Громади”.
До кінця квітня поточного року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія ЗНО відбудеться за наступним графіком:
21 травня – хімія,
24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
25 травня – англійська мова,
28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
1 червня – українська мова, українська мова і література,
4 червня – історія України,
7 червня – фізика,
10 червня – біологія,
15 червня – географія.
Результати тестування буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.