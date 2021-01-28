До уваги абітурієнтів Олександрійщини! Днями стартує реєстрація на ЗНО-2021

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні у 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Про це повідомляє МОН, інформує “Голос Громади”.

До кінця квітня поточного року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО відбудеться за наступним графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Результати тестування буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.