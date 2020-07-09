До уваги аграріїв Кіровоградщини: зафіксовано початок льоту стеблового кукурудзяного метелика

В південних районах Кіровоградської області з 3 липня 2020 відмічено початок льоту стеблового кукурудзяного метелика в посівах кукурудзи, повідомляє «Голос Громади» на сайт Держпродспоживслужби області.

З метою збереження урожаю кукурудзи спеціалістам господарств усіх форм власності рекомендують встановити постійний нагляд за поширенням і чисельністю шкідника. Для контролю шкідників варто знищувати товстостеблі бур’яни, своєчасно і на максимально низькому зрізі збирати кукурудзу, а потім проводити глибоку зяблеву оранку з попередньою обробкою стерні дисковими боронами.

Окрім цього, з початком яйцекладки доцільно проводити 2-3-кратний випуск трихограми з інтервалом 5-6 днів. Ефективність трихограми залежить від погодних умов, біологічних показників комахи, чіткого дотримання регламентів, методики та технології застосування трихограми на конкретному полі.

При виявленні гусениць шкідника за чисельності 1-2 екз/рослину або 6-8% заселених рослин у фазах «6-8 листків – викидання волоті» необхідно проводити обприскування посівів інсектицидами відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» з дотриманням регламентів їх застосування, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.