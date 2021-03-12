До уваги громадян! Змінено номер “гарячої лінії” прокуратури Кіровоградщини

Прокуратура Кіровградщини змінила номер телефону «гарячої лінії», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Новий номер “гарячої лінії” – (0522) 32-10-18.
Нагадуємо, що на час дії карантину на всій території України звернутися до Кіровоградської обласної прокуратури можна:
1) із письмовими зверненнями:
– поштою на адресу Кіровоградської обласної прокуратури: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький, 25006;
– через спеціально визначену скриньку, яка знаходиться в холі адміністративної будівлі Кіровоградської обласної прокуратури за адресою: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький (хол адміністративної будівлі);
– шляхом подання електронного звернення на електронну адресу Кіровоградської обласної прокуратури: zvern@kir.gp.gov.ua (крім депутатських звернень та запитів);
– зателефонувавши за номером телефону «гарячої лінії» (0522) 32-10-18.
2) із запитами на публічну інформацію:
– через спеціально визначену скриньку, яка знаходиться в холі адміністративної будівлі за адресою Кіровоградської обласної прокуратури: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький;
– поштою (на адресу Кіровоградської обласної прокуратури: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький, 25006);
– на електронну пошту: infdostup@kir.gp.gov.ua;
– зателефонувавши за номером телефону (0522)-32-10-18.