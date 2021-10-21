До уваги користувачів житлової субсидії! (ЦНАП м.Олександрія)

Всі громадяни, які звернулися або отримували житлову субсидію в період з 1 травня по 30 вересня 2021 року, субсидія на опалювальний період буде перепризначена автоматично. Громадяни, які не звернулися протягом травня – вересня поточного року, але бажають отримати житлову субсидію на опалювальний період, повинні подати нове звернення, через Центр надання адміністративних послуг м. Олександрії, надіслати поштою на управління соціального захисту населення або через електронний сервіс Міністерства соціальної політики.