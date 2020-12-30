До уваги майбутніх абітурієнтів Олександрії: незабаром стартує реєстрація на пробне ЗНО

Вже незабаром мешканці Олександрійщини та області зможуть зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт МОН.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО на наступний рік розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Зареєструватись для участі в пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року.

Результати пробного ЗНО 2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році коливатиметься в межах від 195 до 255 грн, в залежності від регіону проведення.

У наступному році учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості, серед яких можливість завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.