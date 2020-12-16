До уваги мешканців Кіровоградщини! У шахраїв нова схема шахрайства під виглядом державних виплат

Кіберполіція застерігає, що зловмисники в мережі Інтернет виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Національної поліції Кіровоградської області.

З початку грудня вже надійшло близько 100 звернень від потерпілих таких схем.

Шахраї діють наступним чином:

– розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання, де, нібито, можна подати заявку на отримання виплати.

– за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

Надалі правопорушники просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо.

Кіберполіція закликає громадян бути пильними! Не повідомляйте конфіденційну інформацію стороннім людям.