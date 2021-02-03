До уваги мешканців Олександрійщини! Головна умова для виходу на пенсію це…

Вимоги до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, щороку зростають. Наявність необхідного страхового стажу та досягнення особою пенсійного віку лишаються й у 2021 році головними умовами для призначення пенсії за віком.

Хто має право на пенсію?

Право на призначення пенсії за віком у поточному році мають чоловіки після досягнення 60 років та жінки після досягнення 59 років 6 місяців (з 01 квітня 2021 року – 60 років) за наявності страхового стажу не менше 28 років.

У разі відсутності необхідних 28 років страхового стажу пенсія призначатиметься з більш пізнього терміну зокрема, за наявності у особи страхового стажу від 18– 28 років – після досягнення віку 63 років, а за наявності страхового стажу від 15 до 18 років – після 65 років.

Немає стажу…

Особи, які досягли віку 65 років, але не мають навіть 15 років стажу, – право на пенсію не набувають.

Звертайтеся до органів соцзахисту

Таким особам або тим, кому встановлено інвалідність, територіальними органами соціального захисту населення призначається державна соціальна допомога згідно з Порядком призначення і виплати соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261.

До досягнення 65 років право на державну соціальну допомогу мають також жінки 1960 року народження і старші на умовах, передбачених вищезазначеним Порядком.